Porto Torres, confessa il killer del suocero. Gravi le due donne ferite (Di domenica 27 febbraio 2022) AGI - Sono a rischio di vita le due donne ferite gravemente ieri notte a Porto Torres da Fulvio Baule che ha ucciso il suocero Basilio Saladdino. In un primo momento si pensava che la suocera di Baule non avrebbe superato la notte. La signora Saladdino e la figlia sono state messe in coma farmacologico e rimarranno in osservazione per le prossime 72 ore. I due gemelli, figli di Baule e dell'ex moglie, sono stati affidati da ieri notte alle cure di amici di famiglia, vicini di casa di Saladdino. Fulvio Baule è stato interrogato ieri notte e dopo la confessione, trasferito nel carcere di Bancali. Nessun reato precedente a suo carico, ma a seguito della separazione dalla moglie erano sorti dei problemi e lei con i due bambini era tornata nella casa di famiglia a Porto ... Leggi su agi (Di domenica 27 febbraio 2022) AGI - Sono a rischio di vita le duegravemente ieri notte ada Fulvio Baule che ha ucciso ilBasilio Saladdino. In un primo momento si pensava che la suocera di Baule non avrebbe superato la notte. La signora Saladdino e la figlia sono state messe in coma farmacologico e rimarranno in osservazione per le prossime 72 ore. I due gemelli, figli di Baule e dell'ex moglie, sono stati affidati da ieri notte alle cure di amici di famiglia, vicini di casa di Saladdino. Fulvio Baule è stato interrogato ieri notte e dopo la confessione, trasferito nel carcere di Bancali. Nessun reato precedente a suo carico, ma a seguito della separazione dalla moglie erano sorti dei problemi e lei con i due bambini era tornata nella casa di famiglia a...

Advertising

borghi_claudio : @GiamboiK @AlessandroZamp La stessa cosa mi era stata riferita da altre fonti. In compenso avevano bloccato il con… - sulsitodisimone : Porto Torres, confessa il killer del suocero. Gravi le due donne ferite - infoitinterno : Porto Torres omicidio: uccide suocero con ascia, poi ferisce moglie e suocera - infoitinterno : Porto Torres, una vita in polizia e l'amore per il mare, chi era Dino Saladino - infoitinterno : Porto Torres, omicidio, restano gravissime le condizioni delle due donne -