Lazio, Sarri ritrova Immobile: conto aperto del bomber con gli azzurri (Di domenica 27 febbraio 2022) La Lazio ritrova Immobile che ha un contro aperto con il Napoli Pericolo scampato. Dopo due giorni di totale riposo per recuperare dalle fatiche della dispendiosissima gara contro il Porto di giovedì in Europa League, Ciro Immobile sarà regolarmente a disposizione di Maurizio Sarri per la sfida di questa sera contro il Napoli. Come riferisce il Corriere dello Sport, sono tanti i record nel mirino del bomber: con una rete aggancerebbe Silvio Piola a quota 143 diventando il calciatore della Lazio più prolifico in Serie A e il decimo in assoluto per reti realizzate con la stessa maglia nella massima competizione. Inoltre Immobile vuole superare di nuovo Vlahovic in cima al trono dei bomber. Vincere la classifica ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Lache ha un controcon il Napoli Pericolo scampato. Dopo due giorni di totale riposo per recuperare dalle fatiche della dispendiosissima gara contro il Porto di giovedì in Europa League, Cirosarà regolarmente a disposizione di Maurizioper la sfida di questa sera contro il Napoli. Come riferisce il Corriere dello Sport, sono tanti i record nel mirino del: con una rete aggancerebbe Silvio Piola a quota 143 diventando il calciatore dellapiù prolifico in Serie A e il decimo in assoluto per reti realizzate con la stessa maglia nella massima competizione. Inoltrevuole superare di nuovo Vlahovic in cima al trono dei. Vincere la classifica ...

