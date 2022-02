Lavori faticosi addio | Arrivano gli Esoscheletri robotici indossabili (Di domenica 27 febbraio 2022) Esoscheletri robotici all’Esselunga? Sembrerebbe proprio di sì! I robot Arrivano anche al supermercato per cambiare il modo di lavorare degli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi. Esoscheletri robotici indossabili – curiosauro.itL’obiettivo degli Esoscheletri L’obiettivo degli Esoscheletri è migliorare il benessere dei lavoratori riducendo il senso di affaticamento della zona lombare. La loro azione andrà a sostenere i muscoli della schiena che solitamente vengono sollecitati alzando dei pesi. In questo modo, si potranno riscontrare benefici a breve e lungo termine grazie ad una significativa riduzione dello sforzo fisico e della sensazione di fatica percepiti. Sono Comau, società parte di Stellantis, e Iuvo, spin-off della ... Leggi su curiosauro (Di domenica 27 febbraio 2022)all’Esselunga? Sembrerebbe proprio di sì! I robotanche al supermercato per cambiare il modo di lavorare degli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi.– curiosauro.itL’obiettivo degliL’obiettivo degliè migliorare il benessere dei lavoratori riducendo il senso di affaticamento della zona lombare. La loro azione andrà a sostenere i muscoli della schiena che solitamente vengono sollecitati alzando dei pesi. In questo modo, si potranno riscontrare benefici a breve e lungo termine grazie ad una significativa riduzione dello sforzo fisico e della sensazione di fatica percepiti. Sono Comau, società parte di Stellantis, e Iuvo, spin-off della ...

