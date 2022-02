L' Algeria pronta a fornire più gas all' Europa dall' Italia

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ore 15.17 - Il paese nord africano pronto ad aumentare produzione e consegne Sonatrach la compagnia nazionale petrolifera algerina si è dettaa collaborare con l'e a sostenerla in questa fase di crisi per le forniture di gas aumentando la produzione e le consegne passando dal gasdotto attivo e che passa per l'

... come il Tap dall'Azerbaijan, il TransMed dall'e dalla Tunisia e il GreenStream dalla Libia,... ORE 13.50 - La Russia èa negoziare ed è in attesa che la delegazione ucraina arrivi a Gomel,...L'Italia, ha annunciato il premier Draghi nel suo discorso a Camera e Senato, èa ... come il TAP dall'Azerbaijan, il TransMed dall'e dalla Tunisia, il GreenStream dalla Libia . Potrebbe ...MILANO (Reuters) - L'Italia deve ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia ed è pronta a prendere ulteriori misure per proteggere i consumatori dall'aumento dei prezzi dell'ener ...«Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazione ucraina e al Presidente Zelensky. Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato». Lo h ...