I La Crus a “My Generation” su Sky Arte sabato 9 aprile

(Di domenica 27 febbraio 2022) MILANO – “My”, il nuovo programma musicale che va in onda ognisera alle ore 20.15 su Sky(canali 120 e 400), disponibile anche on demand e in streaming su Now, sarà dedicato ai Lanella puntata del prossimo 9. “My”, alla sua prima stagione, è il nuovo format realizzato in esclusiva per Skydedicato alla musica. Un racconto in 10 puntate che fotografa uno dei momenti più importanti della storia musicale del nostro paese: un viaggio negli anni ’90 attraverso dieci documentari dedicati ad altrettante band che hanno caratterizzato la scena indipendente italiana. Protagonisti di “My” sono Negrita, Almamegretta, Timoria, Virginiana Miller, Africa Unite, Massimo Volume, Modena City Ramblers, ...