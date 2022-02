Guerra Ucraina: si fa drammatica la fuga dei civili (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono oltre trecentomila quelli già arrivati nei Paesi europei con Bruxelles che stima che gli sfollati potrebbero essere ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono oltre trecentomila quelli già arrivati nei Paesi europei con Bruxelles che stima che gli sfollati potrebbero essere ...

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - pietroraffa : La Svezia, che tradizionalmente non invia armi a Paesi in guerra, ha fatto un'eccezione e ha inviato 5 mila lanciar… - fastone65 : RT @stefanoboch: “Ogni guerra lascia il nostro mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell'umanit… - FrancescoPrest7 : RT @intuslegens: Allargano la NATO a est da 20 anni. Finanziano i nazisti di #Kiev, il colpo di stato di #Zelensky, le stragi di civili rus… -