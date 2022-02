Giochi pieni di esplosivo | la guerra dei bambini

(Di domenica 27 febbraio 2022) La denuncia del ministero della Difesa ucraino: "Gli aerei russi sganciano giocattoli esplosivi". Evacuati i reparti pediatrici, i bunker trasformati in terapie intensive per i piccoli

il Giornale

... nel nord est, come denunciato su Twitter dalla Verchovna Rada, il parlamento ucraino: 'Gli aerei russi disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valoredi esplosivo'. ..."Attenzione! Nella regione di Sumy gli aerei russi disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valoredi esplosivo ", è l'allarme lanciato su Twitter dalla Verchovna Rada,...Inzaghi prepara la sfida di martedì sera contro il Milan nella semifinale di andata della Coppa Italia con in testa una carta nuova da giocare ...Fragili come foglie, avvolti nelle coperte che in tempi di guerra sostituiscono le incubatrici. A Dnipro, nella zona est dell’Ucraina, un rifugio antiaereo è diventato una ...