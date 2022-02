Gas: 'lontani da allarme in Italia, ora più monitoraggio (Di domenica 27 febbraio 2022) L'Italia è lontana da una situazione di allarme per le forniture di gas: lo stato di pre - allarme - chiariscono fonti del Mite - è, come accaduto per il freddo dell'inverno 2017, una misura di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) L'è lontana da una situazione diper le forniture di gas: lo stato di pre -- chiariscono fonti del Mite - è, come accaduto per il freddo dell'inverno 2017, una misura di ...

