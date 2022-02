'Fermate questa guerra'. E il campione dei pesi massimi Usyk rientra in Ucraina per combattere (Di domenica 27 febbraio 2022) Per il quarto giorno consecutivo il cielo sopra a Kiev è stato illuminato dai bagliori dalle esplosioni e in tutta l'Ucraina si continua a combattere. Tante sono le reazioni di condanna nei confronti ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 febbraio 2022) Per il quarto giorno consecutivo il cielo sopra a Kiev è stato illuminato dai bagliori dalle esplosioni e in tutta l'si continua a. Tante sono le reazioni di condanna nei confronti ...

