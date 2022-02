Crida presenta la nuova collezione Autunno Inverno 2022

Leggi su velvetmag

(Di domenica 27 febbraio 2022) Cristina Parodi e il suo brandrilanciano il potere dell’artigianato Made in Italy con ladel brand. Per l’, si punta tutto su tre parole chiave: grandezza, innovazione, artigianalità. A rendere ancor più preziosa ladiè il suo omaggio, un inno d’amore per la regione Lombardia. “Il viaggio attraverso l’Italia del nostro brand, che punta su qualità e made in Italy, continua nella regione che rapin questo momento il motore trainante del nostro paese verso una ripresa economica e una normalità a cui tutti aspiriamo”, si legge nella nota stampa.la...