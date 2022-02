Covid, curva in discesa. «Pronti per aperture, ma attenti ai bimbi» (Di domenica 27 febbraio 2022) L’intervista Corrao, docente alla Bicocca: «L’immunità vaccinale nei mesi si indebolisce ma anche il virus perde aggressività». Lunedì 28 febbraio si scioglie l’Unità di crisi regionale. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 27 febbraio 2022) L’intervista Corrao, docente alla Bicocca: «L’immunità vaccinale nei mesi si indebolisce ma anche il virus perde aggressività». Lunedì 28 febbraio si scioglie l’Unità di crisi regionale.

