Corea del Nord, Seul: lanciato un proiettile non identificato (Di domenica 27 febbraio 2022) La Corea del Nord ha lanciato "un proiettile non identificato" verso est. Lo riferiscono i militari di Seul. Si tratta dell'ottava iniziativa di questo genere da inizio anno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 27 febbraio 2022) Ladelha"unnon" verso est. Lo riferiscono i militari di. Si tratta dell'ottava iniziativa di questo genere da inizio anno L'articolo proviene da Firenze Post.

