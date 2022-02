C’è Posta per Te, Bruno e Ludovico non si parlano da 10 anni per colpa dell’eredità, poi arriva l’abbraccio (Di domenica 27 febbraio 2022) Ieri sera è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di C’è Posta per te. La padrona di casa, Maria De Filippi, come di consueto ha raccontato una serie di storie di vita ai telespettatori, a volte con l’intento di riappacificarne le parti. È stato il caso di Bruno e Ludovico due fratelli che non si parlano da dieci anni. Bruno infatti scrive (dal 2018) a C’è Posta per te per cercare di ricucire il rapporto con il fratello, terminato bruscamente per motivi economici. Come raccontato anche da fanpage, Ludovico ha infatti venduto la casa in cui sono cresciuti “la casa del fuoco” senza dire niente a Bruno: Ciao, quanta strada per vederti e per parlarti, so che ho sbagliato ad aggredirti quando ho sentito che hai ... Leggi su isaechia (Di domenica 27 febbraio 2022) Ieri sera è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di C’èper te. La padrona di casa, Maria De Filippi, come di consueto ha raccontato una serie di storie di vita ai telespettatori, a volte con l’intento di riappacificarne le parti. È stato il caso didue fratelli che non sida dieciinfatti scrive (dal 2018) a C’èper te per cercare di ricucire il rapporto con il fratello, terminato bruscamente per motivi economici. Come raccontato anche da fanpage,ha infatti venduto la casa in cui sono cresciuti “la casa del fuoco” senza dire niente a: Ciao, quanta strada per vederti e per parlarti, so che ho sbagliato ad aggredirti quando ho sentito che hai ...

Advertising

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti di #MariaDeFilippi @Totti e #RaoulBova. In prima serata su #Canale5 - 361_magazine : Francesco Totti a C'è posta per te ha una fan d'eccezione - ParliamoDiNews : C`è Posta per te: il gesto di Ilary Blasi a Totti ospite del programma #C'èPostaperTe #FrancescoTotti #IlaryBlasi… - infoitcultura : A C’è posta per te Annalisa chiude la busta all’ex fidanzato Sebastiano tra le lacrime: “Nessuno come lui” - infoitcultura : C’è Posta per Te. Un padre cerca i 5 figli che ha abbandonato, il motivo è orribile: 'Lo ha fatto per -