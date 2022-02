Vaccini: Fvg, da primo marzo possibile prenotare Novavax (Di sabato 26 febbraio 2022) "Dalle 12 del primo marzo in Friuli Venezia Giulia sarà possibile prenotarsi, attraverso i consueti canali, per la somministrazione del vaccino per il Covid - 19 Nuvaxovid (Novavax). Le vaccinazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) "Dalle 12 delin Friuli Venezia Giulia saràprenotarsi, attraverso i consueti canali, per la somministrazione del vaccino per il Covid - 19 Nuvaxovid (). Le vaccinazioni ...

Advertising

infoitsalute : Vaccini: Riccardi, dal primo marzo possibile prenotare Novavax in Fvg - messveneto : Vaccini: Riccardi, dal primo marzo possibile prenotare Novavax in Fvg: Nella nostra regione saranno consegnate dome… - masspighin : #Covid Da 1/3 in #FriuliVeneziaGiulia aperte prenotazioni per #vaccini #Novavax: lo comunica il vicegovernatore… - 68Ocram : RT @TgrRaiFVG: Vaccini, in FVG dal 28 febbraio prenotabile quarta dose a immunocompromessi. Agende aperte dalle ore 12 per adolescenti e ad… - TgrRaiFVG : Vaccini, in FVG dal 28 febbraio prenotabile quarta dose a immunocompromessi. Agende aperte dalle ore 12 per adolesc… -