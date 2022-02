Ulivieri su Lazio-Napoli | «Una battaglia Spalletti può puntare allo scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 febbraio 2022) Renzo, ex allenatore, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida fraRenzo, ex allenatore, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in merito alla sfida fra. Le sue parole:– «Partita che può regalare spettacolo. Due squadre forti, ma se laè in giornata giusta la gente si può davvero divertire. Le due squadre ora pensano al campionato dopo l’eliminazione dall’Europa. Mi aspetto unaall’Olimpico. Si tratterà di capire chi farà la prima mossa, siccome entrambe amano giocare con il pressing alto e fa girare il pne a terra. Sarri estanno facendo un ...