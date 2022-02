Ucraina, Sgarbi: “Aut aut a Gergiev assurdo, come far pagare a Pirandello colpe Mussolini” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’intimidazione nei confronti del direttore d’orchestra Gergiev da parte della Carnegie Hall di New York e della Filarmonica di Monaco, e ora anche della Scala di Milano ha il sapore di una odiosa vendetta. E’ una cosa sconcertante, inverosimile, grottesca, ed è esattamente lo stesso che rimproverano a Putin”. A dirlo all’Adnkronos è Vittorio Sgarbi che commenta così la presa di distanza che il sindaco di Milano Beppe Sala ha chiesto di prendere al direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, di cui è noto l’appoggio a Vladimir Putin. “La cultura -sbotta Sgarbi- non può essere usata come un’arma di ricatto, perché di questo si tratta, di un ricatto. E’ come far pagare a Pirandello le colpe di ... Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’intimidazione nei confronti del direttore d’orchestrada parte della Carnegie Hall di New York e della Filarmonica di Monaco, e ora anche della Scala di Milano ha il sapore di una odiosa vendetta. E’ una cosa sconcertante, inverosimile, grottesca, ed è esattamente lo stesso che rimproverano a Putin”. A dirlo all’Adnkronos è Vittorioche commenta così la presa di distanza che il sindaco di Milano Beppe Sala ha chiesto di prendere al direttore d’orchestra russo Valery, di cui è noto l’appoggio a Vladimir Putin. “La cultura -sbotta- non può essere usataun’arma di ricatto, perché di questo si tratta, di un ricatto. E’farledi ...

