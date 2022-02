Ucraina: Renzi, 'fondo Ue da 10,8 mld per sostegno azienda su sanzioni' (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "L'Ue non può girarsi da altra parte" e dunque come accaduto con la Brexit, "per le sanzioni alla Russia va stanziato subito, in Europa, e deve essere di 10.8 miliardi, per le nostre aziende, che stanno pagando il prezzo della guerra". Così Matteo Renzi all'assemblea nazionale Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "L'Ue non può girarsi da altra parte" e dunque come accaduto con la Brexit, "per lealla Russia va stanziato subito, in Europa, e deve essere di 10.8 miliardi, per le nostre aziende, che stanno pagando il prezzo della guerra". Così Matteoall'assemblea nazionale Iv.

