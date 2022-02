Ucraina | disinformatia russa | ' Zelensky fuggito a Leopoli | i video da Kiev preregistrati'

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ora si prova in tutti i modi di screditare il leader ucraino: 'ha lasciato in frettae già ieri non era nella capitale'. Così in un tweet Vyacheslav Volodin , presidente della Duma ...

Ora si prova in tutti i modi di screditare il leader ucraino: ' Zelensky ha lasciato in fretta Kiev e già ieri non era nella capitale'. Così in un tweet Vyacheslav Volodin , presidente della Duma ...Nella capitalesi combatte, Kiev si difende, "siamo qui" come ha detto il presidente ... Zelensky ha voluto dare coraggio alle truppe e contemporaneamente smentire larussa che ...Vyacheslav Volodin, presidente della Duma russa, cerca di accreditare le notizie di una fuga del presidente ucraino per indebolirne l'immagine di 'eroe della resistenza ...Il presidente Zelensky prende la scena e racconta la valorosa difesa della sua Ucraina sotto l’attacco russo. Putin non sfonda e ai moltiplicano le problematiche (e i costi) ...