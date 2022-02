Ucraina: chi è Vitali Klitschko, il sindaco di Kiev pugile (Di sabato 26 febbraio 2022) “Non ho paura per me, sono un combattente”. Vitali Klitschko, da pugile, ha portato l’Ucraina sul tetto del mondo. Con il suo “pugno di ferro” ha sconfitto tutti gli avversari che durante la carriera si è trovato davanti sul ring. Ma adesso, come sindaco di Kiev, si trova ad affrontare la battaglia più dura e tragica: quella per la sopravvivenza del suo Paese invaso dalla Russia di Putin. “L’esercito russo è uno dei più grandi al mondo e sarà una lotta difficile, ma gli ucraini combatteranno per il nostro futuro, combatteranno per i nostri figli – le parole di Klitschko, in prima linea nella difesa di una città ormai sotto assedio -. Il nostro obiettivo è costruire un Paese moderno e democratico ed essere parte della famiglia europea”. Ma chi è Vitali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) “Non ho paura per me, sono un combattente”., da pugile, ha portato l’sul tetto del mondo. Con il suo “pugno di ferro” ha sconfitto tutti gli avversari che durante la carriera si è trovato davanti sul ring. Ma adesso, comedi, si trova ad affrontare la battaglia più dura e tragica: quella per la sopravvivenza del suo Paese invaso dalla Russia di Putin. “L’esercito russo è uno dei più grandi al mondo e sarà una lotta difficile, ma gli ucraini combatteranno per il nostro futuro, combatteranno per i nostri figli – le parole di, in prima linea nella difesa di una città ormai sotto assedio -. Il nostro obiettivo è costruire un Paese moderno e democratico ed essere parte della famiglia europea”. Ma chi è...

