Tennis, Simone Vagnozzi: “L’obiettivo di Sinner è vincere le partite contro i top-10, ci vorrà tempo” (Di sabato 26 febbraio 2022) L’avventura tra Jannik Sinner e Simone Vagnozzi (coach) è cominciata in maniera ufficiale nel circuito internazionale a partire dal torneo di Dubai. L’altoatesino si è spinto fino ai quarti di finale dove poi è stato battuto dall’amico/rivale Hubert Hurkacz in maniera piuttosto netta. Una prestazione negativa per Sinner che in tutto il torneo ha mostrato un Tennis non così convincente, segno che ci si trovi in una condizione da lavori in corso. In più, l’azzurro non è sembrato al meglio dal punto di vista fisico e probabilmente il Covid contratto poco dopo gli Australian Open ha inciso. A fornire un punto di vista molto chiaro sulla situazione è stato Vagnozzi stesso, ai microfoni di SuperTennis: “Se non mi sentissi pronto non sarei qua. Ho ricevuto una chiamata dal ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) L’avventura tra Jannik(coach) è cominciata in maniera ufficiale nel circuito internazionale a partire dal torneo di Dubai. L’altoatesino si è spinto fino ai quarti di finale dove poi è stato battuto dall’amico/rivale Hubert Hurkacz in maniera piuttosto netta. Una prestazione negativa perche in tutto il torneo ha mostrato unnon così convincente, segno che ci si trovi in una condizione da lavori in corso. In più, l’azzurro non è sembrato al meglio dal punto di vista fisico e probabilmente il Covid contratto poco dopo gli Australian Open ha inciso. A fornire un punto di vista molto chiaro sulla situazione è statostesso, ai microfoni di Super: “Se non mi sentissi pronto non sarei qua. Ho ricevuto una chiamata dal ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS Simone Vagnozzi parla del suo progetto tecnico con Jannik Sinner: completamento tecnico a lungo termine, se… - Fprime86 : RT @Alenize82: Negli Stati Uniti, per i Masters 1000 di #IndianWells e #Miami, Jannik #Sinner sarà accompagnato da coach Simone #Vagnozzi,… - sportface2016 : #Tennis, Simone #Vagnozzi si racconta ai microfoni di @SuperTennisTv: 'Allenare #Sinner dà grande responsabilità, m… - FiorinoLuca : RT @Alenize82: Negli Stati Uniti, per i Masters 1000 di #IndianWells e #Miami, Jannik #Sinner sarà accompagnato da coach Simone #Vagnozzi,… - Deiana_Luca9 : RT @Alenize82: Negli Stati Uniti, per i Masters 1000 di #IndianWells e #Miami, Jannik #Sinner sarà accompagnato da coach Simone #Vagnozzi,… -