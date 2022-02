Putin gela il capo dei servizi segreti che cercava più tempo per i negoziati

Advertising

MAKEFREEUS : @LaBombetta76 Si gela, e Salvini sta rinnegando Putin: cioè fa ancora freddo ed è già il 26/7. - mgs_milan : RT @AldoSciara: Questo video è agghiacciante, Sergei Naryshkin, capo dei servizi segreti russi, prova a chiedere a Putin di rivalutare la p… - cervo1953 : RT @AldoSciara: Questo video è agghiacciante, Sergei Naryshkin, capo dei servizi segreti russi, prova a chiedere a Putin di rivalutare la p… - 2010_gela : Consiglio bellico La diplomazia è pronta a convincere la #propaganda battente di #Putin a caricare le pistole a sa… - direpuntoit : Il video virale di Putin che gela il direttore dell'intelligence della Russia prima dell'attacco in Ucraina. -

Ultime Notizie dalla rete : Putin gela

Roma, 21 febbraio 2022 È diventato virale un video di lunedì scorso nel quale il Presidente russo, prima con lo sguardo e poi interrompendo più volte durante il suo discorso, il capo dei servizi segreti che chiedeva più tempo per i negoziati con l'Estero, prima dell'attacco all'Ucraina. ...Nel mirino anche i capitali e i privati die Lavrov custoditi all'estero. Il secondo ... Poi dice qualcosa chegli ambientalisti: "Potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a ...Putin ha colto in questo gelo un’occasione propizia, ha ricevuto Bolsonaro in pompa magna al Cremlino proprio quando tutto l’Occidente gli puntava il dito contro. Anche qui, come è di rito, sono ...Il premier ha parlato all’Aula indicando la nuova strategia energetica dell’Italia per trovare velocemente un’alternativa al gas russo ...