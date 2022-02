OPPO Find X5 Series | caratteristiche e prezzi

(Di sabato 26 febbraio 2022) Arriva ufficialmente in Italia la nuova famigliaX5, dotata di NPU per l’imaging MariSilicon X eda top di gamma. Scopriamoli insiemeha presentato la sua nuova serie flagshipX5, che combina un design premium e un’esperienza di imaging mai vista prima. La nuova famiglia di dispositivi possiede tutte le funzioni più innovative del settore, permettendo ai consumatori di esprimere la propria unicità, e vanta un’estetica futuristica, che dona allo smartphone un design raffinato dalle linee moderne e pulite.X5garantisce, inoltre, un’esperienza di imaging unica al mondo, anche grazie a MariSilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging all’avanguardia ...

Arriva ufficialmente in Italia la nuova famiglia OPPO Find X5, dotata di NPU per l'imaging MariSilicon X e caratteristiche da top di gamma.