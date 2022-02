“Non dimenticatemi!”, l’appello di Katia Ricciarelli dopo l’eliminazione dal GF Vip (Di sabato 26 febbraio 2022) Katia Ricciarelli, ultima eliminata dal Grande Fratello Vip, ha fatto ritorno sui social ed ha voluto subito mandare un messaggio a coloro che l’hanno sostenuta durante la sua lunga esperienza da reclusa nella spiatissima Casa. Katia Ricciarelli dopo il GF Vip Evidentemente Katia, una volta riappropriatasi del suo cellulare, ha preferito dare spazio solo ai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 26 febbraio 2022), ultima eliminata dal Grande Fratello Vip, ha fatto ritorno sui social ed ha voluto subito mandare un messaggio a coloro che l’hanno sostenuta durante la sua lunga esperienza da reclusa nella spiatissima Casa.il GF Vip Evidentemente, una volta riappropriatasi del suo cellulare, ha preferito dare spazio solo ai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : “Non dimenticatemi!”, l’appello di Katia Ricciarelli dopo l’eliminazione dal GF Vip #gfvip - Jovica18131849 : RT @CurvyMenica: Non dimenticatemi ?? RT ?? - AlbachiaraFerr1 : E anche se sulla terra vi sono paludi di densa tetraggine: chi ha piedi lievi, riuscirà a correre anche sopra alla… - TheShyOne10 : RT @CurvyMenica: Non dimenticatemi ?? RT ?? - andrejandrej011 : RT @CurvyMenica: Non dimenticatemi ?? RT ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Non dimenticatemi "Non dimenticatemi!", l'appello di Katia Ricciarelli dopo l'eliminazione dal GF Vip Non mi dimenticate! Il video, che circola in queste ore su Twitter, sarebbe stato girato da un fan della soprano, raggiunta nei camerini presumibilmente dopo un suo recentissimo spettacolo post GF ...

Rudy Guede, l'omicida di Meredith Kercher torna libero: 'Ora dimenticatemi'. Ma Raffaele Sollecito: 'Non si è mai pentito...' Però non dimentica: 'Mi dispiace solo che non si sia mai pentito di quello che ha fatto, di aver ammazzato una povera ragazza. Mi dispiace che sono stato quattro anni in carcere e io e Amanda abbiamo ...

“Non dimenticatemi!”, l’appello di Katia Ricciarelli dopo il GF Vip Blog Tivvù mi dimenticate! Il video, che circola in queste ore su Twitter, sarebbe stato girato da un fan della soprano, raggiunta nei camerini presumibilmente dopo un suo recentissimo spettacolo post GF ...Peròdimentica: 'Mi dispiace solo chesi sia mai pentito di quello che ha fatto, di aver ammazzato una povera ragazza. Mi dispiace che sono stato quattro anni in carcere e io e Amanda abbiamo ...