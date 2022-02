Marcell Jacobs ai Campionati Italiani | corsia e avversari in batteria Programma e orario esatto | poi la finale

(Di sabato 26 febbraio 2022)sarà l’uomo più atteso della seconda giornata deiIndoor di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pedana domenica 27 febbraio ad Ancona, con l’obiettivo di conquistare il secondo titolo tricolore consecutivo e confermarsi sugli eccellenti livelli visti nelle prime tre uscite stagionali: 6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz, 6.50 a Lievin. Il velocista lombardo è il grande favorito della vigilia e cercherà di migliorare il suo record italiano, quel 6.47 siglato lo scorso anno a Torun quando si laureò Campione d’Europa.Jacons farà il suo esordio in, nella terza serie sulle tre in(ore 16.40). All’azzurro è stata assegnata la quinta, tra Luca Antonio Cassano (6.75 di ...

Marcell Jacobs sarà l'uomo più atteso della seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pedana domenica 27 febbraio ad Ancona, con l'obiettivo di conquistare il secondo titolo tricolore consecutivo. Il record italiano di Sveva Gerevini, le prestazioni da applausi di Paolo Dal Molin e Dariya Derkach. Prima giornata avvincente ai Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona che domani ospitano la gara di Jacobs.