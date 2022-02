LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: Dave Ryding in vetta vuole la grande rimonta, tra poco gli azzurri (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41 Marc Digruber lascia subito tutto il suo margine in vetta, crolla nel tratto centrale e conclude sesto a 1.05. Al via ora il russo Alexander Khoroshilov. 12.39 Erik Read mantiene 7 centesimi al primo rilevamento, finisce dietro di 3 al secondo, quindi nel finale perde tutto ed è terzo a 47 da Zubcic. Al cancelletto l’austriaco Marc Digruber. 12.37 Steven Amiez lascia subito i suoi 21 centesimi di margine e arriva a metà pista con 67 di ritardo. Chiude secondo a 41 con una bella rimonta. Tocca ora al canadese Erik Read. 12.35 Juan Del Campo perde subito mezzo secondo nel primo tratto e non si riprende più. Prova pessima chiusa a 3.11. Al via il francese Steven Amiez (pettorale 60). 12.34 Il norvegese Timon Haugan inizia subito con un fardello di 32 centesimi in alto. Prova ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.41 Marc Digruber lascia subito tutto il suo margine in, crolla nel tratto centrale e conclude sesto a 1.05. Al via ora il russo Alexander Khoroshilov. 12.39 Erik Read mantiene 7 centesimi al primo rilevamento, finisce dietro di 3 al secondo, quindi nel finale perde tutto ed è terzo a 47 da Zubcic. Al cancelletto l’austriaco Marc Digruber. 12.37 Steven Amiez lascia subito i suoi 21 centesimi di margine e arriva a metà pista con 67 di ritardo. Chiude secondo a 41 con una bella. Tocca ora al canadese Erik Read. 12.35 Juan Del Campo perde subito mezzo secondo nel primo tratto e non si riprende più. Prova pessima chiusa a 3.11. Al via il francese Steven Amiez (pettorale 60). 12.34 Il norvegese Timon Haugan inizia subito con un fardello di 32 centesimi in alto. Prova ...

