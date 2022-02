GF Vip, Sonia Bruganelli senza freni: “Io sono grata a Signorini però …” (Di sabato 26 febbraio 2022) La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per volgere al termine e già si inizia a parlare di quella che sarà la prossima edizione. Nello specifico in molti si stanno ponendo delle domande su chi saranno ad esempio le opinioniste della prossima edizione e se verranno riconfermate le due donne presenti quest’anno ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. A tale domanda ha risposto proprio la moglie di Paolo Bonolis nella mattina di ieri nel corso dell’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri nel programma ‘Facciamo finta che’. Sonia Bruganelli opinionista della prossima edizione del GF Vip? La sesta edizione del Grande Fratello Vip non è ancora terminata ma nonostante ciò si comincia già a parlare della prossima. Saranno ancora una volta Adriana Volpe e Sonia ... Leggi su cityroma (Di sabato 26 febbraio 2022) La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per volgere al termine e già si inizia a parlare di quella che sarà la prossima edizione. Nello specifico in molti si stanno ponendo delle domande su chi saranno ad esempio le opinioniste della prossima edizione e se verranno riconfermate le due donne presenti quest’anno ovveroe Adriana Volpe. A tale domanda ha risposto proprio la moglie di Paolo Bonolis nella mattina di ieri nel corso dell’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri nel programma ‘Facciamo finta che’.opinionista della prossima edizione del GF Vip? La sesta edizione del Grande Fratello Vip non è ancora terminata ma nonostante ciò si comincia già a parlare della prossima. Saranno ancora una volta Adriana Volpe e...

