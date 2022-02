FERALIA | A febbraio la festa romana per commemorare la morte (Di sabato 26 febbraio 2022) I Paesi anglosassoni e germanici, com’è noto, celebrano il contatto tra vivi e morti a fine ottobre. Il mondo romano, invece, ritualizzava il rapporto dei vivi col mondo dell’oltretomba a fine febbraio, con la festa dei FERALIA. Questa grande festa cadeva il 21 febbraio, durante i Parentalia, un periodo che andava dal 13 al 21, tutto consacrato ai defunti. Una stele rituale dei Licini, dedicata ai Mani (wikipedia) – curiosauro.itFERALIA, la festa romana di febbraio dedicata ai morti Conosciamo con sicurezza la data dei FERALIA grazie ai Fasti di Ovidio. Il termine FERALIA deriva dal verbo fero, che significa portare: durante la festa si portavano doni ai morti. Non solo fiori, ma anche ... Leggi su curiosauro (Di sabato 26 febbraio 2022) I Paesi anglosassoni e germanici, com’è noto, celebrano il contatto tra vivi e morti a fine ottobre. Il mondo romano, invece, ritualizzava il rapporto dei vivi col mondo dell’oltretomba a fine, con ladei. Questa grandecadeva il 21, durante i Parentalia, un periodo che andava dal 13 al 21, tutto consacrato ai defunti. Una stele rituale dei Licini, dedicata ai Mani (wikipedia) – curiosauro.it, ladidedicata ai morti Conosciamo con sicurezza la data deigrazie ai Fasti di Ovidio. Il terminederiva dal verbo fero, che significa portare: durante lasi portavano doni ai morti. Non solo fiori, ma anche ...

