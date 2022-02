Cremona | tenta rapina in pasticceria | arrestato 19enne

(Di sabato 26 febbraio 2022) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Un giovane di 19 anni è statodai carabinieri per unatain unadi. L'uomo, cittadino italiano, rimesso in libertà giovedì scorso per un'altrata, ieri è entrato in unadel centro città, minacciando la proprietaria per farsi consegnare il contenuto della cassa. Fuggito a causa delle urla della donna, ilè stato bloccato da un maresciallo dei carabinieri fuori servizio e da una pattuglia che stava passando nella zona. Il giovane è stato quindiperta. L'udienza di convalida del fermo ha confermato l'arresto e la misura del carcere.

