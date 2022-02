Calciomercato Roma, torna di moda un nome per il centrocampo (Di sabato 26 febbraio 2022) La Roma la prossima estate potrebbe tornare alla carica per Granit Xhaka, centrocampista dell'Arsenal che piace a Mourinho già lo... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Lala prossima estate potrebbere alla carica per Granit Xhaka, centrocampista dell'Arsenal che piace a Mourinho già lo...

Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Roma, torna di moda un nome per il centrocampo: La Roma la prossima estate potrebbe tornare alla cari… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Fiorentina, è sfida alla #Roma per #DiogoDalot ?? Quanto chiede il #ManchesterUnited #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomer… - asromaliveit1 : L'allenatore dei blaugrana, #Xavi, si è oggi espresso in conferenza stampa parlando di Sergino #Dest. Il terzino am… - LeBombeDiVlad : ?? #Fiorentina, è sfida alla #Roma per #DiogoDalot ?? Quanto chiede il #ManchesterUnited #LeBombeDiVlad #LBDV… - asromaliveit1 : Tra le rivelazioni di questa stagione nel nostro campionato figura sicuramente Davide #Frattesi. Sul suo futuro e s… -