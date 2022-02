(Di venerdì 25 febbraio 2022)arriva a “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101 e vuota il sacco sulVip 6 e sui suoi prossimi progetti. L’opinionista sostenitrice di Soleil Sorge, moglie di Paolo Bonolis, racconta il suo punto di vista su questa discussa edizione della casa più spiata di Italia e poi svela alcuni retroscena sulla sua dolce metà. Leggi anche: Come vedere la replica delVip 6 Le parole disul GF VIP 6 Alla domanda di Maurizio Costanzo sulla sua eventuale partecipazione alVip 6 come opinionista, la bellanon le manda a dire: Se rifarei il GF l’anno prossimo? No! Sarò ...

Advertising

tuttopuntotv : Sonia Bruganelli: “Ecco chi vincerà il Grande Fratello Vip 6” #GFVip6 #GFVip @SBruganelli #jessvip #jeru… - 361_magazine : - ParliamoDiNews : Sonia Bruganelli conferma: `Non tornerò al GFVip il prossimo anno` * - MargaAdrianaMa1 : @gf_vip_news Ma chi e Sonia Bruganelli ?????? - amoibassotti : RT @_altezzosa_: Sonia Bruganelli che rispecchia il pensiero dì tutt’Italia: #gfvip #teamsoleil #SoleArmy -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

ha svelato perché non farà l'opinionista del Grande Fratello Vip 7.ha confermato che non sarà presente al Grande Fratello Vip 7 in veste di opinionista e ha spiegato ...L'opinionistache ha sempre mostrato tanta eleganza e schiettezza, nel corso del secondo appuntamento settimanale col GF Vip 6, andato in onda ieri sera, 24 febbraio, su Canale 5, ha letteralmente ...Sonia Bruganelli è stata ospite di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Alla domanda di Maurizio Costanzo: “Chi vincerà il Grande Fratello?”, Soni ...La confessione di Sonia Bruganelli ospite di Maurizio Costanzo: «Il GF Vip? Non lo rifarei. Vorrei vincesse Soleil». Ospite di “Facciamo finta che”, ...