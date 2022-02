“Sognando un gol”: la S.S.D. Polisportiva La Filanda entra nella famiglia DCPS (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Sognando un gol”, è una progettualità portata avanti con competenza, professionalità e passione dalla S.S.D. Polisportiva La Filanda, con lo scopo di creare opportunità di gioco, e nello specifico del gioco del calcio, per bambini con disturbo dello spettro autistico. “Un riconoscimento questo, che forse non significa tanto per gli amanti delle statistiche, ma invece ha per noi un grande valore, per una società che da anni ha intrapreso un percorso di inclusione e responsabilità sociale davvero prioritario. Una strategia seria e strutturata che punta ad aumentare il contributo dato alla propria comunità e coinvolgere sempre più ragazzi e famiglie, per i quali forse l’esperienza sportiva vale più di uno scudetto o di una champions league. Un sentito ringraziamento va al Presidente Comitato Regionale Campano FIGC- LND Carmine ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 25 febbraio 2022) “un gol”, è una progettualità portata avanti con competenza, professionalità e passione dalla S.S.D.La, con lo scopo di creare opportunità di gioco, e nello specifico del gioco del calcio, per bambini con disturbo dello spettro autistico. “Un riconoscimento questo, che forse non significa tanto per gli amanti delle statistiche, ma invece ha per noi un grande valore, per una società che da anni ha intrapreso un percorso di inclusione e responsabilità sociale davvero prioritario. Una strategia seria e strutturata che punta ad aumentare il contributo dato alla propria comunità e coinvolgere sempre più ragazzi e famiglie, per i quali forse l’esperienza sportiva vale più di uno scudetto o di una champions league. Un sentito ringraziamento va al Presidente Comitato Regionale Campano FIGC- LND Carmine ...

