Sequestrate due ville da di oltre un milione di euro a capo di associazione a delinquere

Salerno – Lunedì scorso, la Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato, a Nocera Inferiore (SA), due immobili riconducibili al pregiudicato risultato adi un'a carattere transnazionale, responsabile di una frode fiscale in materia di contrabbando internazionale di oli minerali e di condotte di auto-riciclaggio del valore di127 milioni di. L'indagato, latitante per diversi mesi, è stato arrestato appena due settimane fa, a Pagani (SA), dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati, le quali hanno in questo modo posto termine alle operazioni di ricerca che andavano protraendosi da diversi mesi. In seguito alla cattura, sono state avviate mirate indagini al fine di rintracciare anche tutti i beni in possesso dell'uomo, compresi ...