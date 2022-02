Per Draghi l’invasione dell’Ucraina è «lo stadio iniziale di un profondo cambiamento» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Parlando alla Camera, il presidente del Consiglio ha fatto capire che i rapporti con la Russia cambieranno Leggi su ilpost (Di venerdì 25 febbraio 2022) Parlando alla Camera, il presidente del Consiglio ha fatto capire che i rapporti con la Russia cambieranno

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - gparagone : Si deve fare come dice #Draghi: Puntura obbligatoria per gli #over50 e #GreenPass per andare a lavorare ed entrare… - TgLa7 : #Zelensky: non ho risposto a #Draghi? C'e' la guerra qui. La prossima volta sposterò agenda bellica per parlare con… - SCRIGNOMAGICO : @bredaroberto81 Gli elogi a Draghi nel suo intervento, poi! Una cosa che definire vomitevole è dir poco! Ormai è un… - NeroneFromItaly : RT @alessandricci: - #Lavrov a #DiMaio: la diplomazia non è girare il mondo per cene di gala - #Zelensky a #Draghi: prima di farci attaccar… -