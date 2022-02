Papa Francesco, visita annullata. Come cambia il programma. La Messa ci sarà comunque (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per approfondire : Video : visita del Papa annullata, l arcivescovo: 'Siamo con lui' Articolo : Papa a Firenze, annullata la visita per problema di salute Articolo : Il Papa a Firenze, lo speciale La ... Leggi su lanazione (Di venerdì 25 febbraio 2022) Per approfondire : Video :del, l arcivescovo: 'Siamo con lui' Articolo :a Firenze,laper problema di salute Articolo : Ila Firenze, lo speciale La ...

Advertising

petergomezblog : Papa Francesco annulla tutte le udienze e si presenta a sorpresa dall’ambasciatore russo per chiedere la fine dei b… - chetempochefa : 'Con un anno senza fare armi si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo. Ma questo è al secondo pos… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Papa Francesco si è recato stamane all'Ambasciata russa presso la Santa sede evidentemente per manifestar… - CIROCOZZI : RT @ROMA_News: Papa Francesco si è recato all’ambasciata Russa per incontrare l’Ambasciatore. PACE IN UCRAINA - CTAMELLINI : RT @Franco32656300: Un plauso a Papa Francesco. Un grande uomo di pace. Papa Francesco annulla tutte le udienze e si presenta a sorpresa d… -