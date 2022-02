Elden Ring: arriva la prima patch ufficiale (Di venerdì 25 febbraio 2022) La patch 1.02 arriva nel giorno di lancio di Elden Ring, il nuovo titolo di From Software uscito proprio nella giornata odierna Finalmente è arrivato il gran giorno dell’uscita di Elden Ring, il nuovo atteso titolo di From Software pubblicato da Bandai Namco. Con l’arrivo di Elden Ring non poteva mancare la classica patch al day one, che arriva anche per questo titolo con tante migliorie per rendere il gioco più stabile. La patch 1.02 sarà disponibile sin dal momento del lancio e risolve alcuni problemi che serviranno a migliorare la qualità del titolo. Vediamone i dettagli Elden Ring: cosa cambia la patch 1.02 del titolo La nuova ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 25 febbraio 2022) La1.02nel giorno di lancio di, il nuovo titolo di From Software uscito proprio nella giornata odierna Finalmente èto il gran giorno dell’uscita di, il nuovo atteso titolo di From Software pubblicato da Bandai Namco. Con l’arrivo dinon poteva mancare la classicaal day one, cheanche per questo titolo con tante migliorie per rendere il gioco più stabile. La1.02 sarà disponibile sin dal momento del lancio e risolve alcuni problemi che serviranno a migliorare la qualità del titolo. Vediamone i dettagli: cosa cambia la1.02 del titolo La nuova ...

