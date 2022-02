Draghi: “Imprudente non aver diversificato fonti di energia”. E la Camera lo applaude, ma Urso (Copasir): “Tema mai discusso in Aula dal 2007” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Durante l’informativa alle Camera dei deputati sulla guerra in Ucraina, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha affermato che è stato “Imprudente non aver differenziato maggiormente le nostre fonti di energia” e che sull’ipotesi dell’acquisto di gas liquefatto dagli Stati Uniti “la nostra capacità di utilizzo è limitata dal numero ridotto di rigassificatori in funzione”. Sono stati i due passaggi più applauditi dai deputati. Applausi che sono apparsi piuttosto surreali. Visto il perenne scarso consenso elettorale dei partiti ambientalisti ed ecologisti in Parlamento, la responsabilità della mancata diversificazione energetica è responsabilità delle stesse forze politiche che hanno governato il Paese negli ultimi trent’anni e che oggi battano le mani al presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Durante l’informativa alledei deputati sulla guerra in Ucraina, il presidente del Consiglio, Mario, ha affermato che è stato “nondifferenziato maggiormente le nostredi” e che sull’ipotesi dell’acquisto di gas liquefatto dagli Stati Uniti “la nostra capacità di utilizzo è limitata dal numero ridotto di rigassificatori in funzione”. Sono stati i due passaggi più applauditi dai deputati. Applausi che sono apparsi piuttosto surreali. Visto il perenne scarso consenso elettorale dei partiti ambientalisti ed ecologisti in Parlamento, la responsabilità della mancata diversificazione energetica è responsabilità delle stesse forze politiche che hanno governato il Paese negli ultimi trent’anni e che oggi battano le mani al presidente del ...

