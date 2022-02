De Maggio: “Spalletti ha sbagliato tutto. Mi dispiace dirlo. Sono fermamente convinto di una cosa” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Valter De Maggio ha commentato la sconfitta del Napoli di Spalletti contro il Barcellona di Xavi ai sedicesimi di finale di Europa League. Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la sconfitta del Napoli al Maradona contro il Barcellona: Ho visto un Napoli in grande difficoltà ieri, gli spagnoli prendevano subito palla e in quindici secondi la facevano girare come volevano. Secondo me qualcosa è stato sbagliato nella preparazione del match. Anche perché, considerate le caratteristiche dei blaugrana, potevano giocarla diversamente. E’ stato un approccio sbagliato, errato anche il modo in cui è stata impostata”. De Maggio, poi, ha messo sul banco degli imputati anche il tecnico azzurro: “Mi dispiace dirlo, ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Valter Deha commentato la sconfitta del Napoli dicontro il Barcellona di Xavi ai sedicesimi di finale di Europa League. Valter De, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la sconfitta del Napoli al Maradona contro il Barcellona: Ho visto un Napoli in grande difficoltà ieri, gli spagnoli prendevano subito palla e in quindici secondi la facevano girare come volevano. Secondo me qualè statonella preparazione del match. Anche perché, considerate le caratteristiche dei blaugrana, potevano giocarla diversamente. E’ stato un approccio, errato anche il modo in cui è stata impostata”. De, poi, ha messo sul banco degli imputati anche il tecnico azzurro: “Mi, ...

Advertising

napolipiucom : De Maggio: 'Spalletti ha sbagliato tutto. Mi dispiace dirlo. Sono fermamente convinto di una cosa' #napoli… - MarcoReNer_azz : RT @FFunesto: @The_Luro @LucaParisi20 @marifcinter Non ho capito la tua soluzione. Handanovic non è più a livello Inter, quindi? Cosa facc… - FFunesto : @The_Luro @LucaParisi20 @marifcinter Non ho capito la tua soluzione. Handanovic non è più a livello Inter, quindi?… - Pirichello : @amoflorenzi A me fa ridere che per qualsiasi cosa si tiri fuori Conte che prende 18 milioni netti e chiede mercato… - napoliaholic : Leggo solo processi su Spalletti, Questo è lo stesso gruppo del 7 posto della premiata ditta Ancelotti-Gattuso, gli… -