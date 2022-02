Advertising

infoitsalute : Covid, assegnate all’ Abruzzo 21.900 dosi di vaccino Novavax -

Ultime Notizie dalla rete : Covid assegnate

Il Nuvaxovid, il vaccino anti -a base proteica, prodotto dalla casa farmaceutica statunitense Novavax, arriva in Abruzzo : ... Alla Asl Avezzano - Sulmona - L'Aquila sarannoin questa ...Alla Asl Avezzano - Sulmona - L'Aquila saranno5.000 dosi; alla Asl Lanciano - Vasto - ...potranno volontariamente chiedere la somministrazione della quarta dose della vaccinazione antiSono le risorse assegnate all’Abruzzo dal Ministero della Sanità per recuperare i ritardi accumulati nel 2021 a causa della pandemia, che ha portato (per il ...l consiglieri regionali del gruppo Pd Fabio Paparelli, Simona Meloni, Michele Bettarelli e Donatella Porzi hanno presentato all'Assemblea legislativa un'interrogazione per conoscere se, "allo scadere ...