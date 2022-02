' Costi spropositati e compensi inadeguati'

Advertising

Gillesrosso271 : @MediasetTgcom24 Intanto i costi alti li stanno pagando i cittadini italiani,con aumenti spropositati di luce,gas,… -

Ultime Notizie dalla rete : Costi spropositati

Quotidiano.net

Con i viaggi che fa riesce a far fronte all'aumento dei? "E chi ci riesce più. Il prezzo del gasolio è spropositato, quello delle gomme pure. Le tariffe con cui ci pagano non sono più adeguate".... oltre alle sanzioni da 50 mila a 100 mila euro oggettivamenteper comportamenti di ... ma comunque aumenterà i. Inoltre, unita alla sanzione penale di cui sopra, bloccherà, a breve, ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.“Come professionisti tecnici siamo molto preoccupati delle nuove previsioni sanzionatorie per le asseverazioni, previste dal 2' comma dell’art.2 del d.l. sulle frodi in materia ...