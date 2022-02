Champions | Uefa | finale spostata da San Pietroburgo a Parigi

(Di venerdì 25 febbraio 2022) LadiLeague in programma a Sanil 28 maggio è stataallo Stade de France. Lo ha deciso l'alla luce dell'invasione Russia in Ucraina. . 25 febbraio ...

Cresce anche nel mondo dello sport l'indignazione per il precipitare della crisi in Ucraina. Tanto che l'si è riunita questa mattina e ha deciso di spostare la finale diLeague prevista per il prossimo 28 maggio da San Pietroburgo a Parigi, allo Stade de France. Inoltre, tre delle ...ROMA - Con questo comunicato laannuncia ufficialmente lo spostamento della sede della finale diLeague , inizialmente prevista a San Pietroburgo, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina: " La finale di...Uno scherzo del destino ha voluto che la finale di Champions League nel 2022 si disputasse a San Pietroburgo, in Russia. L’Uefa si è mossa e in giornata ha organizzato una riunione di emergenza per ...Il conflitto tra Russia e Ucraina ha spinto la UEFA a prendere una decisione drastica nelle prime ore di questa mattina, 25 febbraio. Stando a quanto riferito dalla stessa Federazione, la sede della ...