Zenga e Bergomi ricordano Maradona | “È stato il numero uno”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Napoli-Barcellona rappresenta una grande partita non solo per la posta che c’è in gioco, cioè il passaggio del turno in Europa League, ma anche per il fascino legato alla figura di Diego Armando. Il Napoli acquistò il fuoriclasse argentino proprio dal Barcellona e nella città partenopea si è affermato come il più grande calciatore di sempre. Il 25 novembre del 2020ha perso la vita, ma il suo ricordo delle sue gesta rimarrà sempre immortale nelle memorie di tutti i tifosi. Foto: Getty Images- Diego ArmandoNegli studi di Sky, durante il prepartita del match, i due ex calciatori e ora opinionisti Waltere Beppehanno ricordato, che hanno affrontato più volte da avversari.ha affermato: “Capisco Xavi ...

Advertising

kirjalian : @sefikdiyin 1990 Italya DK Kadrosu: 1.Zenga 2.Baresi 3.Bergomi 4.DeAgostini 5.Ferrara 6.Ferri 7.Maldini 8.Vierchowo… - FMCROfficial : @Gazzetta_it questo è rimasto ossessionato dai tempi di berlusconi, uno tra i più complessati insieme a zenga e bergomi -

Ultime Notizie dalla rete : Zenga Bergomi

Napoli Magazine

... diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go Conduce: Leo Di Bello In studio: Beppe, Matteo Marani,... diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: WalterBordocampo ed ...... in studio Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Anne Laure Bonnet, Walter. ... condotto da Fabio Caressa con lui Beppe, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini, Alessandro ...Prima serata in chiaro con Napoli-Barcellona: il big match va in onda infatti alle 21 su Tv8, in simultanea con Sky Sport Uno, con la telecronaca di Riccardo Gentile affiancato da Walter Zenga di ...(Tutto Napoli) L'anno scorso con Lukaku giocava in un modo, quest'anno in un altro: la coppia non è assortita al 100% e lui ne risente" "Vidal mi ha sorpreso, ma è mancata l’alternativa dopo 70’ - ...