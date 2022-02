WWE | Vince McMahon ed Edge erano stati proposti come leader della Retribution

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La storiaè una delle più bizzarre degli ultimi tempi: presentatauna minacciosa forza che avrebbe messo a soqquadro la WWE, la stable è stata un fallimento totale, con gran parte dei suoi membri che sono quasi del tutto scomparsi dagli show. Inizialmente il gruppo sembrava destinato a grandi cose e infatti la federazione aveva pensato a unparticolare per la stable:. Un nuovo “It was me all along”? Il Chairman era stato già rivelatodi un gruppo durante l’Attitude Era, rivelandosil’Higher Power del Corporate Ministry formato da The Undertaker, Shanee molti altri. Parlando al podcast Two Men Power Trip, Shane Thorne (ex membro ...

Cody Rhodes e lanon si erano lasciati in termini propriamente idilliaci, ma a quanto pareMcMahon sarebbe pronto a riaverlo tra le fila del suo roster. Sempre secondo alcune fonti, Cody ...... ex NXT Champion licenziato dallatre mesi fa . Keith era stato protagonista di grandi momenti ... In molti speravano in un suo push nella zona del main event, maMcMahon ha dimostrato di non ...Steve Austin sarebbe dovuto tornare a lottare in WWE nel 2005 In uno degli ultimi interventi di Dave ... un gimmick match con Jonathan Coachman con la stipulazione che se avesse vinto, Jim Ross ...Secondo quanto riportato, l’ex Superstar della WWE Isaiah “Swerve” Scott è diretto alla federazione di Tony Khan. Fightful Select ha rivelato che la Superstar dovrebbe arrivare in AEW nei primi giorni ...