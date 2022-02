Ucraina: Letta, 'Parlamento e Ue rispondano in modo unito senza ambiguità e terzismi' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Credo che sia il momento dell'unità nel nostro Paese. È in gioco la libertà, è in gioco la democrazia, non ci si può mettere a discutere su questioni di ambiguità. La discussione di ieri in Parlamento è stata più una discussione in cui si è parlato del tema delle sanzioni, di come evitare sanzioni di un tipo o di un altro tipo, ma guardando più al nostro dibattito domestico italiano. Ma io invito tutti a uscire in questo momento dal dibattito domestico e a pensare che è in gioco il principio di libertà e democrazia per la prima volta calpestato nel nostro continente dopo decenni in questo modo". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ai microfoni del Giornale radio Rai. "E se non difendiamo l'Ucraina -ha aggiunto- non difendiamo nemmeno noi stessi, perchè non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Credo che sia il momento dell'unità nel nostro Paese. È in gioco la libertà, è in gioco la democrazia, non ci si può mettere a discutere su questioni di. La discussione di ieri inè stata più una discussione in cui si è parlato del tema delle sanzioni, di come evitare sanzioni di un tipo o di un altro tipo, ma guardando più al nostro dibattito domestico italiano. Ma io invito tutti a uscire in questo momento dal dibattito domestico e a pensare che è in gioco il principio di libertà e democrazia per la prima volta calpestato nel nostro continente dopo decenni in questo". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ai microfoni del Giornale radio Rai. "E se non difendiamo l'-ha aggiunto- non difendiamo nemmeno noi stessi, perchè non ...

