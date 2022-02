Ucraina, le sirene antiaeree suonano a Kiev (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le sirene antiaeree risuonano nella capitale Ucraina, Kiev, dopo che il presidente russo Putin ha dato il via all'"operazione militare" nel Paese. 24 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lerinella capitale, dopo che il presidente russo Putin ha dato il via all'"operazione militare" nel Paese. 24 febbraio 2022

