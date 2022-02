Ucraina, invasione russa: morti e feriti. Esplosioni a Kiev e missili su altre città. Putin: “Impossibile agire in altro modo”. La Nato: “Non invieremo truppe nel Paese” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Draghi: «Dialogo con Mosca Impossibile». Stoltenberg annuncia il rafforzamento del contingente a Est. Novaja Gazeta: il discorso del presidente russo registrato già il 21 febbraio Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Draghi: «Dialogo con Mosca». Stoltenberg annuncia il rafforzamento del contingente a Est. Novaja Gazeta: il discorso del presidente russo registrato già il 21 febbraio

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - ekuonews : Invasione Ucraina, Lettera del Vescovo di Teramo Lorenzo Leuzzi - GiovanniMoglia : RT @nonleggerlo: “La Russia non sta invadendo l'Ucraina. Poi, per carità, tutto può accadere, ma credo che Putin (e non solo) tutto voglia… -