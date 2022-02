Traffico Roma del 24-02-2022 ore 08:00 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Luceverde Roma una buona giornata da Simona Cerchiara sulla via Ardeatina code per incidente entrando a Roma difficoltà di circolazione all’altezza di via di Fioranello e del raccordo anulare sulla via Appia disagi per Traffico intenso rallentamenti e code tra Ciampino e via di Capannelle rallentato il Traffico sulla via Aurelia tra il raccordo è la via Aurelia Antica mentre sulla via Flaminia abbiamo incolonnamenti tra Labaro e Tor di Quinto sulla via Salaria Traffico in due tratti all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe ed entrando sulla tangenziale sul Raccordo Anulare I maggiori disagi in carreggiata interna tra Casilina e Appia nel trasporto pubblico ferma la metro B nella tratta Bologna Ionio in strada il servizio bus sostitutivo tra Tiburtina e Ionio dettagli di queste di altre notizie li potete ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Luceverdeuna buona giornata da Simona Cerchiara sulla via Ardeatina code per incidente entrando adifficoltà di circolazione all’altezza di via di Fioranello e del raccordo anulare sulla via Appia disagi perintenso rallentamenti e code tra Ciampino e via di Capannelle rallentato ilsulla via Aurelia tra il raccordo è la via Aurelia Antica mentre sulla via Flaminia abbiamo incolonnamenti tra Labaro e Tor di Quinto sulla via Salariain due tratti all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe ed entrando sulla tangenziale sul Raccordo Anulare I maggiori disagi in carreggiata interna tra Casilina e Appia nel trasporto pubblico ferma la metro B nella tratta Bologna Ionio in strada il servizio bus sostitutivo tra Tiburtina e Ionio dettagli di queste di altre notizie li potete ...

