Tortino di cavolfiore | veloce | super leggero e buonissimo

Leggi su formatonews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Vediamo insieme una ricetta velocissima e che farà mangiare questa verdura anche ai più piccoli, risultato assicurato! Molto spesso far mangiare le verdure ai bambini è difficile e bisogna trovare sempre nuove ricette o modo di proporle che le rendano appetibili. E per questo motivo oggi vi proponiamo un interessantedida fare ma, che lascerà tutti a bocca aperta e finirà la stessa sera. Cucina:di(pixabay)La lista degli ingredienti è veramente corta come il suo procedimento, anzi direi cortissima, e per questo motivo controllate in dispensa se avete già tutto, perchè secondo noi non dovrete comprare ...