Spende in vestiti più di quanto guadagna e accumula un debito di 36 000 euro | “Vi svelo gli errori da evitare”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi consulente finanziario, in passato spendacciona al punto da ritrovarsi con unenorme. La madre di due figli ha deciso di raccontare comedi scivolare “in rosso” Per anni ha speso ‘tranquillamente’ più diavrebbe potuto permettersi acquistando abiti o oggetti per la casa ogni volta che lo desiderava. E ritrovandosi così L'articolo NewNotizie.it.

'Il mio problema era la quantità, non la qualità, la maggior parte dei mieierano firmati e provenivano da catene di alta moda'. Catherine ha spiegato di non essere stata in grado di gestire ...... i seguenti oggetti: cellulare; piccoli e grandi elettrodomestici; vino;; mobili; libri; ...può spendere solo con la carta RdC? Come abbiamo anticipato il Reddito di cittadinanza non si...