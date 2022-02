Romina Carrisi, la figlia di Al Bano crolla in diretta: “Una vera e propria tragedia” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Romina Carrisi, la bellissima figlia di AlBano confessa il suo dolore pubblicamente e rivela.” Una vera e propria tragedia…” Si discute ancora sull’ultima puntata di “Oggi è un altro giorno” andata in onda lo scorso pomeriggio. Stiamo parlando del celebre programma realizzato e diretto dalla bellissima Serena Bortone. Romina CarrisiNella trasmissione sono spesso invitati personaggi pubblici di grandi livello e la padrona di casa con loro, oltre ad affrontare questioni di importanza odierna, ripercorre i tratti più salienti della loro carriera artistica ed i particolari della loro vita. Oltre alla presenza fissa di Romina Carrisi, che ormai fa parte dell’ affetto stabile della ... Leggi su topicnews (Di giovedì 24 febbraio 2022), la bellissimadi Alconfessa il suo dolore pubblicamente e rivela.” Una…” Si discute ancora sull’ultima puntata di “Oggi è un altro giorno” andata in onda lo scorso pomeriggio. Stiamo parlando del celebre programma realizzato e diretto dalla bellissima Serena Bortone.Nella trasmissione sono spesso invitati personaggi pubblici di grandi livello e la padrona di casa con loro, oltre ad affrontare questioni di importanza odierna, ripercorre i tratti più salienti della loro carriera artistica ed i particolari della loro vita. Oltre alla presenza fissa di, che ormai fa parte dell’ affetto stabile della ...

