Recovery | Franco | “Incertezza sull’impatto dei rincari | pronti a rivedere i contenuti del piano se gli obiettivi saranno messi in discussione”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Sarà di soli 200 milioni di euro il temuto taglio delle risorse delplan per l’Italia quando – a giugno – il valore dei trasferimenti a fondo perduto verrà aggiornato sulla base all’andamento del Pil del 2021. In compenso si allarga il rischio che i costi energetici schizzati alle stelle, con il loro impatto sui prezzi delle materie prime, possano ostacolare progetti e investimenti. Un rischio ancora maggiore dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Per questo il governo si prepara a intervenire, ha spiegato il ministro dell’Economia Danielemercoledì sera durante un’audizione alle commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato, ricordando che “la normativa Ue prevede una procedura di revisione deidelove sopravvengano fattori che rimettono in ...